Informationsveranstaltung über neuen Sägewerksverband

Kleine und mittelständische Sägewerke wollen am 15. März in München über eine mögliche Gründung eines neuen Sägewerksverbands informieren. Das in Bayern von dem Sägewerksunternehmer Matthias Obermaier initiierte Vorhaben wird vom Verband der Säge- und Holzindustrie in Baden-Württemberg (VSH) unterstützt. Auch im VSH gibt es bereits seit längerem Überlegungen, die Verbandsarbeit verstärkt auf die Interessensvertretung kleiner und mittlerer Sägewerke in ganz Süddeutschland auszurichten. In dem Einladungsschreiben zu dem Termin am 15. März um 18:00 Uhr in der Gaststätte „Zur Aubinger Einkehr“ in München-Neuaubing werden von den Initiatoren mehrere Punkte aufgeführt, in den aus ihrer Sicht eine unzureichende Interessensvertretung durch den Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie (DeSH) und den Verband der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen (VHK) besteht.