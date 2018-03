Hunt und Tolko bauen bis 2019 Sägewerk in Urania

Die US-amerikanische Hunt Forest Products wird gemeinsam mit der kanadischen Tolko Industries in Urania/Louisiana ein Sägewerk mit einer Kapazität von jährlich 200 Mio bdft bauen. Die Investitionskosten werden mit 115 Mio US$ angegeben. Das als Joint Venture geplante Sägewerk, an dem beide Unternehmen zu je 50 % beteiligt sein werden, wird als LaSalle Lumber Company firmieren. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2019 geplant, im ersten Schritt sollen 60 Mitarbeiter beschäftigt werden, im Vollbetrieb ist eine Erhöhung auf 110 vorgesehen. Die Betriebsführung wird Hunt übernehmen. In dem Sägewerk soll überwiegend Southern Yellow Pine eingeschnitten werden. Für die Produktion von 200 Mio bdft/Jahr müssen voraussichtlich 850.000 t Rundholz jährlich eingekauft werden.



Für das neue Sägewerk werden Teile des ehemaligen Werksgeländes von Louisiana Pacific bzw. Georgia Pacific genutzt. Auf einem 160 acres größeren Teil der 2002 entstandenen 285 acre großen Industriebrache hatte German Pellets Mitte 2014 ein Pelletwerk in Betrieb genommen und bis 2016 auf eine Jahreskapazität von rund 580.000 t ausgebaut. Die Louisiana Pellets Inc. musste 2016 ein Chapter 11-Verfahren beantragen und wurde im April 2017 von der zum britischen Energiekonzern Drax Group gehörenden Drax Biomass im Rahmen einer Auktion ersteigert. Das Werk firmiert heute unter LaSalle Bioenergy.



Bereits von German Pellets war in Urania der Bau eines Sägewerks in Ergänzung zu der Pelletproduktion geplant gewesen. Hierfür hatte German Pellets 2015 die Urania Lumber mit Sitz in Urania gegründet.