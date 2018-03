Hüls-Gruppe will Rolf Benz an Jason Furniture verkaufen

Der chinesische Wohnmöbelhändler und -hersteller Jason Furniture hat über seine Tochtergesellschaft KUKA Investment and Management mit der zur Hüls-Gruppe gehörenden LoCom GmbH & Co. KG gestern einen Vertrag über den Erwerb des Polstermöbelherstellers Rolf Benz unterzeichnet. LoCom hält einen Anteil in Höhe von 99,92 % an Rolf Benz. Ebenfalls Teil der Vereinbarung ist die derzeit von LoCom gehaltene 100 %ige Beteiligung an der RB Management AG, dem einzigen Komplementär von Rolf Benz.



Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen. Deren Eintreten wird zeitnah erwartet.