Homag schließt Geschäftsjahr 2017 über Prognosen ab

Die Homag Group AG hat die zuletzt bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal nach oben korrigierten Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2017 zum Teil noch übertroffen. Der Auftragseingang ist laut den heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen um 17 % auf 1,366 Mrd € gestiegen. Damit konnte zum Jahresende ein im Vorjahresvergleich um 31 % höherer Auftragseingang von 541 Mio € ausgewiesen werden. Der Umsatz hat sich um 13 % auf 1,224 Mrd € erhöht. Das operative EBIT wurde um 46 % auf 94,4 Mio € verbessert, womit sich eine EBIT-Marge von 7,7 % ergibt. Die Zahl der Mitarbeiter in der Homag Group ist zum 31. Dezember auf 6.371 gestiegen.



Nach Aussage des Homag-Vorstandsvorsitzenden Pekka Paasivaara wurde das stärkste Wachstum in China verzeichnet. Dort hat das Unternehmen deutlich zweistellig zugelegt. Überproportionale Zuwächse wurden zudem in Deutschland, in der Region Nord- und Osteuropa sowie in Nordamerika erreicht.



Mitte November hatte die Homag Group die Gesamtjahres-Prognose für den Auftragseingang von zuvor 1,125-1,225 Mrd € auf 1,250-1,350 Mrd € angehoben. Der Umsatz sollte 1,150-1,250 (zuvor: 1,100-1,150) Mrd € erreichen. Für die EBIT-Marge wurde der Zielbereich von 6,0-7,0 % auf 6,5-7,5 % angehoben.