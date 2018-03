Hersteller sonstiger Möbel wieder mit Umsatzplus

Nach einem Rückgang um 2,9 % im Dezember hat der Umsatz im Segment „Herstellung von sonstigen Möbeln anderweitig nicht genannt“ im Januar wieder um 2,5 % auf 608,8 Mio € zugenommen. Das geht aus der monatlich auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes erstellten Statistik des VdDW hervor.



Das Wachstum im Januar ist ausschließlich auf die positive Entwicklung im Inland zurückzuführen, wo ein Plus von 5,3 % auf 411,4 Mio € erzielt werden konnte. Das Auslandsgeschäft hat hingegen um 2,8 % auf 197,4 Mio € nachgegeben. Dabei ist das Minus in der Eurozone mit 5,7 % auf 92,7 Mio € doppelt so hoch ausgefallen. Die Exportquote hat in der Folge um knapp 1,8 Prozentpunkte auf 32,4 % nachgegeben.



Im Dezember hatte der Auslandsumsatz um 10,8 % nachgegeben. Dieser Rückgang war ausschließlich auf die Länder außerhalb der Eurozone zurückzuführen. In der Eurozone hatte der Umsatz um 8,7 % zugelegt.



Das Segment setzt sich laut VdDW zu etwa 40 % aus Möbelteilen, 30 % Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbeln, 13 % Möbeln aus anderen Materialien, 10 % Kleinmöbeln sowie 7 % Sitzmöbeln (nicht gepolstert) zusammen.