Hecht & Kloth führt CEKO-Produktion weiter fort

Bereits zum 1. November hat das Holzhandels- und -importunternehmen Hecht & Kloth in Nördlingen das CEKO-Produktprogramm sowie eine der beiden Hobellinien, Werkzeuge, Warenbestände, Patente und Gebrauchsmuster von Grimmeisen Holzland in Neresheim-Elchingen übernommen. Das bislang von Grimmeisen unter der Marke CEKO hergestellte Hobelwarensortiment, darunter Profilbretter, Rhombusleisten, Terrassendielen, Glattkantbretter und Rauware aus Western Red Cedar, Douglasie, sibirische Lärche, Robinie, Thermoholz-Kiefer und Thermoholz-Esche, wird nun von der Hecht & Kloth-Zweigniederlassung CEKO GmbH mit Sitz in Nördlingen produziert. Hierfür wurde die von Grimmeisen übernommene Hobellinie in ein nicht näher genanntes süddeutsches Hobelwerk verlagert. Dort erfolgt die Fertigung im Auftrag von CEKO. Die Bereichsleitung hat Stefan Hurler übernommen, der das Hobelwarenprogramm bereits bei Grimmeisen betreut hat. Der Vertrieb der Hobelware erfolgt an den Holzhandel und über Kooperationen.