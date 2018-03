Greenpeace International beendet FSC-Mitgliedschaft

Greenpeace International, Gründungsmitglied des Forest Stewardship Council (FSC), hat seine FSC-Mitgliedschaft angesichts einer inkonsequenten Durchsetzung sowie Misserfolgen beim Schutz von Wäldern nicht mehr verlängert. Laut einem gestern von Greenpeace veröffentlichten Schreiben hat FSC zwar die forstwirtschaftliche Praxis in einigen Regionen der Welt verbessert, in Ländern in denen die demokratischen und zivilgesellschaftlichen Rahmenbedingungen schwach und die Korruption hoch sind, werden die forstlichen und zivilgesellschaftlichen Ziele allerdings häufig verfehlt. Darüber hinaus kritisiert die Umweltschutzorganisation eine weltweit sehr uneinheitliche Umsetzung der FSC-Prinzipien und -Kriterien sowie eine zu starke kommerzielle Orientierung. Greenpeace International stellt seinen jeweiligen nationalen Einheiten allerdings frei, eine FSC-Mitgliedschaft in den Ländern aufrechtzuerhalten, wo dies als sinnvoll erachtet wird. Zudem soll der Dialog mit FSC über Fragen der Walderhaltung und der Sicherung von Menschenrechten auch auf Ebene von Greenpeace International fortgeführt werden.



In dem aktuellen Schreiben betont Greenpeace gleichzeitig seine unverändert ablehnende Position gegenüber anderen Waldzertifizierungssystemen, wie etwa dem Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) und seinen angeschlossenen Programmen Sustainable Forestry Initiative (SFI), Malaysian Timber Certification Council (MTCC), Australian Forestry Standard (AFS) oder Indonesian Forestry Certification Cooperation. Greenpeace unterstützt keine PEFC-zertifizierten Produkte, da PEFC nach Auffassung der Umweltschutzorganisation nicht über die notwendigen Grundlagen zum Schutz sozialer und ökologischer Werte verfügen und in erster Linie den Interessen der Holzindustrie dienen würde.