GreCon hat neue Business Unit-Struktur eingeführt

Die Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG hat zum Jahresbeginn 2018 eine neue Business Unit-Struktur eingeführt. Die Aktivitäten des Unternehmens wurden in die vier produktorientierten Geschäftsbereiche „Brandschutz“, „Messtechnik“, „Inspektion“ und „Schuhleisten & Formen“ sowie in die zusätzliche Einheit „Welterbe“ gegliedert. Diese Geschäftsbereiche werden durch bereichsübergreifende Service-Einheiten unterstützt, unter anderem Einkauf, Fertigung, Qualitätssicherung, Versand, Controlling, Marketing, IT, Personal.



Die umsatzstärkste Business Unit Brandschutz, die sich in die Teilbereiche Funkenlöschanlagen und Objektschutz gliedert, wird von dem GreCon-Geschäftsführer Uwe Kahmann geleitet. Die Business Unit Messtechnik untersteht Jörg Hasener, für die Business Unit Inspektion mit dem Produktbereich „Dieffensor“ und den unter der Bezeichnung „SuperScan“ laufenden Oberflächenscannern ist Bernd Bergmann verantwortlich. Der geschäftsführende Gesellschafter Kai Greten hat die Leitung der Business Unit Schuhleisten & Formen übernommen. Fabienne Gohres steht an der Spitze der Business Unit Welterbe, die das Unesco-Welterbe Fagus-Werk verwaltet.



Parallel zu der Neuordnung der Unternehmensstruktur hat GreCon zum Jahresbeginn auch mehrere internationale Vertriebsgesellschaften gegründet. Das bisherige französische Vertriebsbüro wurde in eine eigenständige Vertriebsgesellschaft GreCon S.à.r.l. überführt. In den USA hat das Unternehmen zusätzlich zu dem bestehenden Standort in Tigard/Oregon in Charlotte/North Carolina eine neue Niederlassung an der Ostküste eingerichtet. Der südamerikanische Markt wird künftig über das gemeinsam mit dem bisherigen Vertriebspartner Siebert & Cia. Ltda. gegründetes Joint Venture GreCon América Latina Ltda. mit Sitz in Curitiba/Paraná bearbeitet.