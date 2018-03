Gläubigerschutz für Rougier-Gesellschaften beantragt

Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat gestern am Handelsgericht in Poitiers Gläubigerschutz für die französischen Gesellschaften des Unternehmens beantragt. Eine erste Entscheidung hierzu wird das Gericht am 9. März fällen. Den mit den finanzierenden Banken abgestimmten Schritt begründet Rougier mit einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Diese ergibt sich wiederum aus Liquiditätsengpässen, die auf die Geschäftsaktivitäten der afrikanischen Unternehmensbereiche in Kamerun, dem Kongobecken und in Zentralafrika zurückzuführen sind. In einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung nennt Rougier die Schwierigkeiten bei der Verschiffung von Ware im Hafen von Douala als Ursache. Die Probleme betreffen sowohl die Bulk- als auch die Containerverschiffung. Zum anderen haben demnach einige afrikanische Staaten nicht oder nur mit Verzögerung Steuerrückerstattungen durchgeführt.