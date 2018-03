Ghanas Holzexporte sind im vierten Quartal gestiegen

Die Holzausfuhren aus Ghana haben sich im vierten Quartal um 16,5 % auf 110.585 m³ erhöht. Der Warenwert der ausgeführten Produkte hat sogar um 24,9 % auf 65,7 Mio € zugenommen. Damit konnte die ghanaische Holzindustrie erstmals seit Längerem wieder einen Anstieg verzeichnen, nachdem in den vorangegangenen Quartalen jeweils deutliche Rückgänge hingenommen werden mussten. Zuletzt waren im dritten Quartal 2016 steigende Exportmengen ausgewiesen worden. Danach haben sich die Ausfuhren im vierten Quartal 2016 um -5 %, in den ersten beiden Quartalen 2017 um jeweils rund -21 % und im dritten Quartal sogar um -30 % verringert.



Für das Gesamtjahr 2017 weist die Statistik der Forestry Commission of Ghana bzw. der zuständigen Timber Industrie Development Division (TIDD) eine Exportmenge in Höhe von 339.227 m³ aus; dies entspricht einem Rückgang um 14,6 %. Der Exportwert hat um 15,5 % auf 189,9 Mio € nachgegeben.



Fast alle Absatzregionen haben im vergangenen Jahr geringere Mengen bezogen. So sind die Exporte nach Asien um 11,9 % auf 255.867 m³ zurückgegangen. Die Ausfuhren nach Europa haben sich um 13,7 % auf 37.785 m³ verringert. Die Exporte in andere afrikanische Länder haben mengenmäßig sogar um 38,1 % auf 25.882 m³ abgenommen. Die Ausfuhren nach Nordamerika sind mit 10.468 m³ um 18,4 % niedriger ausgefallen. Lediglich beim Export in den Nahen Osten konnte über das Gesamtjahr ein Anstieg um 13,4 % auf 9.182 m³ erzielt werden.