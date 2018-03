Forstunternehmerverband bestellt Fachreferenten

Dr. Maurice Strunk wurde am vergangenen Freitag zum Fachreferenten des Deutschen Forstunternehmerverbands (DFUV) bestellt. Die Stelle war vom geschäftsführenden Vorstand des DFUV im Dezember ausgeschrieben worden, um den ehrenamtlich tätigen Vorstand des DFUV durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter zu unterstützen. Der Stellenausschreibung, auf die drei Bewerbungen eingegangen sind, war eine entsprechende Budgetentscheidung des Vorstands vorangegangen.



Seine Arbeit beim DFUV wird Strunk am 18. April beginnen. An diesem Tag wird er im Rahmen einer Vorstandssitzung auch offiziell vorgestellt. Zu den Aufgaben des Fachreferenten gehören unter anderem die Unterstützung des geschäftsführenden Vorstands, der Aufbau von Strukturen zur internen und externen Kommunikation sowie die Koordination der Arbeit zwischen den Landesverbänden. Hierzu zählen die Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer (AfL) Niedersachsen, die AfL Hessen und der Forstunternehmerverbands Sachsen-Anhalt, deren Geschäftsführer Strunk bleiben wird.