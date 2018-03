Finnische Exporte nach China um 36 % über Vorjahr

Die finnischen Ausfuhren von sägerauem Nadelschnittholz und Hobelware nach China lagen im vierten Quartal 2017 mit 425.607 m³ um 36 % über dem Vorjahresquartal. Laut der aktuell von der finnischen Zollbehörde veröffentlichten Außenhandelsstatistik haben die Lieferungen an Kunden in Ägypten um 29 % auf fast 400.000 m³ zugelegt. Die Exporte nach Japan sind mit 273.826 m³ gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil geblieben. Abgenommen haben die Ausfuhren unter anderem nach Algerien (-25 %), Saudi-Arabien (-32 %), Marokko (-15 %) und Israel (-4 %). Die Exporte in Nicht-EU-Länder summierten sich auf 1,607 Mio m³; dies entspricht einer Zunahme um 9 %.



Die Lieferungen in EU-Länder haben im Berichtsquartal um 5 % auf 836.456 m³ zugelegt. Gestiegene Exporte nach Frankreich (+3 % auf 131.836 m³), Estland (+43 % auf 112.198 m³) und in die Niederlande (+27 % auf 71.993 m³) konnten gesunkene Ausfuhren nach Großbritannien (-6 % auf 209.532 m³) und Deutschland (-3 % auf 104.945 m³) ausgleichen.



Bezogen auf das Gesamtjahr haben die Exporte mit 9,339 Mio m³ den Vorjahreswert um 9 % überstiegen. Die Ausfuhren in Nicht-EU-Länder haben im selben Umfang auf 5,956 Mio m³ zugelegt. In EU-Ländern sind die Absatzmengen um 7 % auf 3,383 Mio m³ gestiegen.