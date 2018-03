Feuer bei WHG Ahmerkamp war Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Meißen hat am 22. März einen 23-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Brand in der Niederlassung Coswig der Holzhandlung WHG Ahmerkamp am 15. Februar gelegt zu haben. Im Anschluss an eine von der Staatsanwaltschaft Dresden angeordnete Hausdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen wurde der Mann festgenommen. Das Amtsgericht Dresden hat den Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob der Mann für weitere Brände im Bereich Coswig verantwortlich ist. Der Brand bei WHG Ahmerkamp war der mittlerweile siebte Vorfall in Coswig seit November 2016. Die Polizei war bereits nach dem Ereignis in der Holzhandlung und einen Tag zuvor in einem Gartencenter von einer Brandserie ausgegangen und hatte eine Sonderermittlungsgruppe gebildet.