Fertigbauquote ist um zwei Prozentpunkte gestiegen

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) hat sich der Anteil von genehmigten Häusern in Fertigbauweise an den bundesweiten Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr auf 19,7 % erhöht. Verglichen mit 2016 stellt dies eine Steigerung um rund zwei Prozentpunkte sowie einen neuen Rekordwert dar.



Der Fertigbauanteil hat sich damit im Verlauf des vierten Quartals nicht mehr verändert, bereits im September hatte der BDF einen bundesweiten Anteil von 19,7 % ermittelt. Für die Genehmigungszahlen in den Monaten Oktober (19,2 %), November (20,9 %) und Dezember (19,1 %) waren dann ähnlich hohe Anteile ausgewiesen worden.