Fensterhersteller Michel musste Insolvenz beantragen

Der oberfränkische Fenster- und Türenhersteller Michel hat am 26. Februar beim Amtsgericht Coburg Insolvenzantrag gestellt. Rechtsanwalt Peter Roeger von der Kanzlei Pluta Rechtsanwälte wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Als Grund für den Schritt in die Insolvenz werden Liquiditätsengpässe durch Probleme im Bereich des Working Capital angeführt. Aufgrund von jahreszeitbedingten Verzögerungen beim Einbau von Fenstern verfügt Michel derzeit über einen zu hohen Bestand an Fertigwaren, wodurch die Einnahmen niedriger als geplant ausgefallen sind. Hinzu kommt ein anhaltend hoher Preisdruck innerhalb der Fensterbranche.



Roeger hat sich dazu entschlossen, den Geschäftsbetrieb des Unternehmens vollumfänglich aufrecht zu erhalten. Bestehende Aufträge werden weiter ausgeführt und neue Aufträge angenommen. Die Gehälter der rund 60 Beschäftigten sind über das Insolvenzausfallgeld der Bundesagentur für Arbeit für die kommenden drei Monate gesichert. Ziel ist es, einen Investor für das Unternehmen zu finden. Entsprechende Gespräche sollen in den nächsten Tagen und Wochen geführt werden.



Michel verfügt neben seinem Hauptsitz Burgkunstadt über einen weiteren Produktionsstandort in Marktgraitz. Das Unternehmen produziert in erster Linie Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Kunststoff-Aluminium. Darüber hinaus fertigt Michel aber auch Haustüren, Innentüren, Schiebetüren, Vordächer und Fassadensysteme. Geschäftsführer sind Karin und Roland Hümmer.