FEB: 2017 erstmals wieder leichter Absatzrückgang

Die im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) zusammengeschlossenen Unternehmen mussten im Jahr 2017 erstmals seit Längerem wieder einen leichten Absatzrückgang um 1,4 % auf dem deutschen Markt hinnehmen. Dies geht aus dem FEB-Geschäftsbericht 2017 hervor, der im Rahmen der Mitgliederversammlung am 13. März in Köln vorgestellt wurde. In den vergangenen acht Jahren haben sich die Absatzmengen nur zweimal verringert, zuletzt im Jahr 2012 mit -0,7 %. Für das laufende Jahr 2018 rechnen die meisten FEB-Mitglieder wieder mit einer insgesamt besseren Marktentwicklung.



Den Rückgang im vergangenen Jahr führt der Verband zumindest teilweise auf einen Basiseffekt zurück. Nachdem im Jahr 2016 in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise ein Nachfrageanstieg, insbesondere nach Cusion Vinyl-Belägen (CV) und homogenen PVC-Belägen verzeichnet worden war, musste 2017 bei diesen Sortimenten eine deutlich rückläufige Entwicklung hingenommen werden. Bei Sicherheitsbelägen (Rutschhemmungsklasse = R10) sind die Absatzmengen ebenfalls spürbar zurückgegangen und bei heterogenen PVC-Belägen sowie bei Belägen aus Linoleum, Kautschuk und anderen Kunststoffen kam es zu moderaten Rückgängen.



Lediglich beim Absatz von Designbelägen bzw. Luxury Vinyl Tiles (LVT) konnten die Hersteller erneut ein zweistelliges Wachstum erzielen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Dynamik in diesem Bereich allerdings auch etwas abgeschwächt, was auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch importierte Ware zurückgeführt wird.