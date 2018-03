Erneuter Geschäftsführerwechsel bei Nolte und Express

Bei den zur Nolte-Gruppe gehörenden Möbelherstellern Nolte Möbel GmbH & Co. KG und Express Möbel GmbH & Co. KG hat Stefan Uhl mit Wirkung zum heutigen Tag die Position des technischen Geschäftsführers übernommen. Er folgt damit indirekt auf Volker Kaiser nach, der nach kurzer Amtszeit im Oktober 2017 wieder aus den Geschäftsführungen ausgeschieden war. Ursprünglich sollte Kaiser, der zuvor bei dem Küchenmöbelhersteller Nobilia das Werk Kaunitz geleitet hatte, die durch das Ausscheiden von Christian Schaaf zum 30. April 2017 freigewordene Stelle des technischen Geschäftsführers spätestens zum 1. Oktober 2017 übernehmen. Uhl ist bereits seit Oktober 2015 als Leiter Produktmanagement und -entwicklung für Nolte Möbel tätig. Davor hatte er ab 1999 als Abteilungsleiter Produktentwicklung für die Rauch Möbelwerke in Freudenberg gearbeitet.



Mit der Berufung von Uhl gehören den Geschäftsführungen von Nolte Möbel und Express Möbel jeweils wieder drei Mitglieder an. Steffen Urbschat ist Sprecher, Stephan Haas verantwortet die kaufmännnischen Bereiche.



In der übergeordneten Nolte GmbH & Co. KGaA ist Dr. Robert Simon wieder aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Das Unternehmen begründete den als planmäßig bezeichneten Abgang damit, dass der Umbau und die Neuausrichtung der Nolte-Gruppe inzwischen abgeschlossen werden konnten. Manfred Wippermann ist damit wieder Alleingeschäftsführer der Holdinggesellschaft. Simon war am 30. Juni 2016 mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der damaligen Nolte SE berufen worden. Er war dort vor allem für die Bereiche Organisation, Investitionen und Finanzierung zuständig. Nach dem Ausscheiden von Schaaf hatte er übergangsweise auch den Technik-Bereich bei den beiden Möbelgesellschaften verantwortet.