Egger startet in Lexington Bau für US-Hauptverwaltung

Mit dem Ende vergangener Woche erfolgten Spatenstich hat die österreichische Egger-Gruppe die Baumaßnahmen für die neue US-amerikanische Hauptverwaltung am Standort Lexington/North Carolina gestartet. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes mit Platz für insgesamt rund 80 Mitarbeiter ist für Anfang 2019 geplant.



In dem ersten Investitionsschritt will Egger auch ein Ausbildungszentrum unter anderem für Mitarbeiter des am selben Standort geplanten Spanplattenwerks einrichten. Nach Angaben des Unternehmens sollen in dem neuen Bürogebäude zukünftig auch Architekten, Designern, Handels- und Möbelindustriekunden die eigenen Produkte und Dienstleistungen präsentiert werden. Bislang erfolgen Architektenberatung sowie die Vertriebskoordination und auch der Kundendienst über die 2016 in Atlanta/Georgia gegründete Vertriebsgesellschaft Egger Wood Products.



Die Arbeiten zum Bau des neuen Spanplattenwerkes sollen wie geplant gegen Ende des Jahres beginnen, die Inbetriebnahme soll im Verlauf des Jahres 2020 erfolgen. In der ersten Investitionsstufe will Egger rund 260 Mio € investieren und in den kommenden sechs Jahren am Standort insgesamt 400 direkte Arbeitsplätze schaffen.