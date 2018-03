Durchsuchungen bei Alno wegen Insolvenzverschleppung

Mehr als 100 Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, des Polizeipräsidiums Konstanz und örtlicher Polizeidienststellen haben gestern zeitgleich in sechs Bundesländern Geschäftsräume der Alno AG und von sechs Tochtergesellschaften sowie Privatwohnungen durchsucht. Betroffen waren nach gleichlautenden Medienberichten Standorte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Hintergrund der Durchsuchungen ist der Verdacht der Insolvenzverschleppung und des Betrugs. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg richten sich derzeit gegen insgesamt zwölf Personen. Dabei handele es sich ausschließlich um ehemalige Vorstände der Alno AG sowie ehemalige Geschäftsführer der Tochtergesellschaften.



Die Alno AG sowie deren Tochtergesellschaften Alno Logistik & Service, Gustav Wellmann und Pino Küchen hatten im Juli vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte seit November in eigener Zuständigkeit geprüft, ob im Fall Alno der Anfangsverdacht der Insolvenzverschleppung vorliegt und schließlich Anfang Februar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem war Anfang Januar bekanntgeworden, dass Alno laut einem von dem Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann vorgelegten Bericht auf Basis eines Gutachtens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Andersch wohl schon deutlich früher hätte Insolvenz anmelden müssen.