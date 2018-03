Dr. Adams nicht mehr im Vorstand von Klenk Holz

Im Nachgang an die Anfang November 2017 abgeschlossene Übernahme der Klenk Holz AG durch die österreichische Binder Beteiligungs AG ist es zu Beginn des Jahres auch zu Veränderungen im Klenk-Vorstand gekommen. Laut einer Handelsregistereintragung vom 5. Januar ist Dr. Markus Adams aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden. In den Vorstand bestellt wurde Gebhard Dünser. Neben Dünser ist Markus Kehren als CFO in dem jetzt nur noch zweiköpfigen Vorstand vertreten. Der für den Einkauf verantwortliche Vorstand Steffen Häußlein war bereits mit Eintragung im Handelsregister zum 17. Januar 2017 aus dem Vorstand ausgeschieden.



Adams war im Juni 2014 zunächst als neuen CFO in den Vorstand berufen worden und hatte nach dem Ausscheiden von Mathew Karmel dann bereits Anfang Oktober desselben Jahres den Vorstandsvorsitz übernommen. Kehren ist seit September 2015 bei Klenk und hatte damals die Nachfolge von Jörg Artmann angetreten.