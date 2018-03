Deutscher Außentürenmarkt hat um 2,2 % zugelegt

In Deutschland wurden laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstitutes Heinze im vergangenen Jahr 2017 insgesamt 1,417 Mio Außentüren verkauft. Dies entspricht einem Anstieg um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnten sowohl im Neubau (+4,2 %) und in der Renovierung (+1,2 %) als auch in den Segmenten Wohnbau (+2,0 %) und Nichtwohnbau (+3,2 %) Zuwächse verzeichnet werden.



Absatzsteigerungen wurden auch bei allen Rahmenmaterialien erreicht. Das größte Wachstum gab es bei Aluminiumtüren, deren Absatz um 2,6 % auf 460.500 Stück gestiegen ist. Kunststofftüren haben um 2,0 % auf 463.500 Stück zugelegt. Bei Holztüren hat sich der Absatz um 1,9 % auf 359.000 Stück erhöht. Im Bereich sonstiger Rahmenmaterialien wurde laut Studie ein Plus von 2,3 % auf 133.500 Außentüren erzielt.



Für das laufende Jahr 2018 prognostizieren die vier Branchenverbänden VFF, Pro-K, FV S+B und BF, in deren Auftrag Heinze die Studie in regelmäßigen Abständen anfertigt, ein erneutes Wachstum des deutschen Außentürenmarktes um 2,6 % auf 1,454 Mio Außentüren.