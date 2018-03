DeSH und HDH begrüßen Inhalte des Koalitionsvertrags

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD festgelegte Ziele, etwa die bestehenden Hemmnisse für das Bauen mit Holz abbauen zu wollen, die Charta für Holz fortzusetzen oder auch ein Kompetenzzentrum für Wald und Holz im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einzurichten, stoßen beim Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) und auch beim Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) auf Zustimmung.



Nach Einschätzung von HDH-Präsident Johannes Schwörer, enthält der Koalitionsvertrag auch verschiedene Punkte, von denen positive Impulse für den Bausektor ausgehen könnten. Als Beispiele nannte Schwörer das Baukindergeld für Familien, die geplante Bürgschaftsprogramm der staatlichen KfW-Bank helfen oder Maßnahmen zur Baulandmobilisierung.



Nach Angaben von DeSH-Hauptgeschäftsführer Lars Schmidt bekennt sich die künftige Bundesregierung mit den im Koalitionsvertrag festgelegten Zielen zu einer Stärkung der Waldnutzung und Holzverwendung. Positiv sei auch, dass die Energieerzeugung aus Reststoffen der Holzindustrie und ihre Nutzung in den weiteren industriellen Produktionsstufen im Hinblick auf Klimaschutz und regionale Wertschöpfung weiter ausgebaut werden soll.



Mit Blick auf den ländlichen Raum mahnten Schwörer und Schmidt gleichermaßen einen zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur an, um auch ländlichen Regionen den Anschluss an schnelles Internet zu ermöglichen.