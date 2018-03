Delignit strebt Umsatzsteigerung von mehr als 8 % an

Der Spezialsperrholzhersteller Delignit will im laufenden Geschäftsjahr seinen Umsatz erneut um mehr als 8 % steigern. 2017 hat das Unternehmen ein Plus von 8,5 % auf 52,7 Mio € erreicht, den ursprünglich avisierten Umsatzanstieg um 10-15 % aber verfehlt.



Auch die EBITDA-Marge, die 2017 von zuvor 7,5 % auf 9,2 % verbessert werden konnte, soll 2018 wieder mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Hier konnte der ursprünglich für das Jahr 2017 angestrebte Zielkorridor von 7,5-8,3 % übertroffen werden.



Mit der am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat Delignit auch die Ende Februar vorläufig bekanntgegebenen Geschäftszahlen für 2017 bestätigt. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 von zuvor 0,03 € auf 0,05 € je Aktie erhöht werden. Den Geschäftsbericht 2017 wird Delignit im April 2018 veröffentlichen.