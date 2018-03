Das familiengeführte US-amerikanische Sägewerksunternehmen Charles Ingram Lumber investiert rund 33 Mio US$ in den Ausbau seiner Produktionsanlagen in Effingham/South Carolina. Nach Angaben des South Carolina Department of Commerce will das Unternehmen im laufenden Jahr zusätzliche Trocknungsanlagen installieren, um künftig rund 70 Mio bdft der bislang bei etwa 120 Mio bdft/Jahr liegenden Schnittholzproduktion technisch trocknen zu können. In einem nächsten Schritt will das Unternehmen mit dem Bau einer neuen Einschnittlinie beginnen, mit der auch die Produktion von Southern Yellow Pine-Schnittholz signifikant erhöht werden soll. Ein konkreter Zeitplan für den Ausbau der Einschnittskapazität wurde zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht genannt.