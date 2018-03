Brüder Schlau: Leichtes Umsatzplus durch Übernahmen

Der Gruppenumsatz des Farben-, Tapeten- und Bodenbelagshändlers Brüder Schlau hat sich 2017 leicht auf 780,6 Mio € erhöht. Das Wachstum ist nach Unternehmensangaben fast ausschließlich auf Akquisitionen zurückzuführen. Ende 2016 hat Brüder Schlau Teppich Essers & Söhne und Anfang September das Handelsunternehmen Baubedarf Faber übernommen. Im Hinblick auf die Ertragslage berichtet Brüder Schlau von einem weitgehend ausgeglichenen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; konkrete Zahlen wurde nicht veröffentlicht.



Teppich Essers & Söhne wurde innerhalb der Schlau-Unternehmensgruppe dem Bereich Einzelhandel zugeordnet, der im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 543,8 Mio € erwirtschaftet hat. Akquisitionsbereinigt ist der Umsatz allerdings um 2,1 % zurückgegangen.



Im Bereich Großhandel musste Schlau einen Rückgang seines externen Umsatzes um 5,5 % auf 238,4 Mio € hinnehmen. Hierfür verantwortlich gemacht wird in erster Linie der Verzicht auf unrentable Lieferbeziehungen, die im Zuge der Anfang 2016 erfolgten Akquisition der Steffel Unternehmensgruppe übernommen worden sind.



Der Ausbau des Logistikzentrums in Wustermark/Brandenburg, der im Mai vergangenen Jahres eingeleitet wurde, steht kurz vor dem Abschluss. Mit der im Verlauf des zweiten Quartals geplanten Inbetriebnahme des Zentrallagers Wustermark sollen die Lager in der Stadt Brandenburg und in Spandau aufgegeben werden.