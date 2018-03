BGO Holding darf Büromöbelhersteller Hali übernehmen

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme des Büromöbelherstellers Hali sowie den Erwerb einer Option auf alle Anteile an dem insolventen Büromöbelanbieter Svoboda durch die BGO Holding genehmigt. Das hat die BWB am vergangenen Samstag bekanntgegeben.



An den Zusammenschluss sind allerdings einige Auflagen geknüpft. Das Auflagenpaket hatte die BGO, zu der bereits die beiden Büromöbelunternehmen Bene und Neudoerfler gehören, selbst bei der BWB vorgelegt. Darin verpflichtet sich die BGO unter anderem, die Standorte von Bene in Waidhofen/Ybbs, von Neudoerfler in Neudörfl/Leitha und von Hali in Eferding in den kommenden drei Jahren bis einschließlich 2020 fortzuführen. Zudem hat sich die BGO bereit erklärt, mit drei der vier Marken (Bene, Neudoerfler, Hali) weiterhin im Markt aktiv zu sein. Das derzeitige Preisniveau bei öffentlichen Ausschreibungen soll zudem gemäß des von der Statistik Austria veröffentlichten Verbraucherpreisindexes 2015 bei gleicher Qualität der Produkte unverändert bleiben. Analog dazu soll das derzeitige Preisniveau bei Nachbestellungen aller bestehenden sonstigen öffentlichen Kunden und nicht öffentlichen Kunden beibehalten werden.



Wie die BGO am Freitag mitgeteilt hat, wird das Unternehmen für die mögliche Übernahme von Svoboda nun eine Due Diligence-Prüfung einleiten, die voraussichtlich in zwei Wochen abgeschlossen sein wird. Den Zusammenschluss mit Hali und gegebenenfalls mit Svoboda hatte die BGO am 12. Februar bei der BWB angemeldet. Durch die Übernahmen soll eine europäische Büromöbelgruppe geschaffen werden.