BayWa kann EBIT um 18,4 % auf 171,3 Mio € steigern

Laut einer heute Morgen veröffentlichten Vorabmitteilung erwirtschaftete der Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz in Höhe von 16,1 Mrd €, rund 4,5 % mehr als im Jahr zuvor. Das EBIT konnte mit +18,4 % auf 171,3 Mio € noch deutlicher gesteigert werden. Für die Steigerung des EBIT sorgte unter anderem aber auch der Sondereffekt durch den im vergangenen Jahr vollzogenen Verkauf der BayWa Konzernzentrale in München.



Alle Segmente der BayWa trugen demnach zu dem guten Geschäftsergebnis des vergangenen Jahres bei. Das Segment Energie, zum großen Teil getragen von einer sehr guten Entwicklung im Bereich Regenerativen Energien, schloss auf einem ähnlich hohen Niveau ab wie 2016. Das Segment Bau entwickelte sich ebenfalls weiter positiv.



Die ausführlichen Zahlen veröffentlicht die BayWa mit der Bilanz am 29. März.