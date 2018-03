Bauindustrie prognostiziert Umsatzanstieg um 2,6 %

Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) prognostiziert für 2018 einen Anstieg des Branchenumsatzes im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % auf 323,9 Mrd €. Dies hat der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft Karl-Heinz Schneider heute auf der seit gestern in München laufenden Internationalen Handwerkmesse erklärt.



Damit soll der Zuwachs in diesem Jahr etwas schwächer als 2017 ausfallen, in dem 3,3 % mehr als ein Jahr zuvor umgesetzt wurde. Spartenbezogen erwartet der BVB im Bauhauptgewerbe sowie im Garten- und Landschaftsbau einen Anstieg um 3,1 % auf 106,9 Mrd €. In den Bereichen Ausbau und Gebäudetechnik wird mit Zuwächsen um 2,6 % auf 88,1 Mrd € bzw. um 2,3 % auf 128,9 Mrd € gerechnet.