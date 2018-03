Bau 2019: Bodenbeläge und Bauchemie mit mehr Fläche

Auf der nächsten Fachmesse Bau, die Mitte Januar in München stattfinden wird, werden insgesamt rund 20.000 m² mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung stehen als bislang. Ermöglicht wird dies durch die beiden neuen Messehallen C5 und C6, die im Herbst 2018 fertig gestellt werden sollen. Durch die beiden neuen Hallen wird die Bau ihren Nutzungsplan an verschiedenen Stellen neu strukturieren.



Davon werden vor allem die Bereiche Bodenbeläge, Bauchemie und Bauwerkzeuge profitieren. Die Bodenbelagshersteller werden im kommenden Jahr die beiden Hallen A5 und A6 vollständig belegen, nachdem ihnen 2017 neben der Halle A5 nur ein Teil der Halle A6 zur Verfügung gestanden hatte. Für die Aussteller aus den Bereichen Bauchemie und Bauwerkzeuge sind die Hallen B6 und die neue Halle C6 komplett reserviert; 2017 waren diese teilweise noch in Halle A6 untergebracht.



Im Hallenneubau C5 werden IT-Lösungen für den Bausektor vorgestellt. Die restlichen Messehallen sollen größtenteils analog zur Bau 2017 belegt werden.