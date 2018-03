BaFin will Zwangsgeld gegen Steinhoff verhängen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Steinhoff International Holdings am 8. März ein Zwangsgeld in Höhe von 1,15 Mio € angedroht. Die Behörde ist aktiv geworden, weil der Konzern seinen Finanzberichterstattungspflichten nicht nachgekommen ist. Laut Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) ist Steinhoff verpflichtet, bis Ende Januar und damit vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres 2016/17 zum 30. September einen Jahresfinanzbericht vorzulegen.



Aufgrund der Anfang Dezember vergangenen Jahres bekannt gewordenen Bilanzunregelmäßigkeiten innerhalb des Konzerns, hatte Steinhoff die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/2017 auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich wollte Steinhoff den ungeprüften Jahresabschluss bereits am 6. Dezember vorlegen. Der Konzern arbeitet nach wie vor zusammen mit Wirtschaftsprüfern an der Fertigstellung des geprüften Geschäftsberichts 2016/2017. Das Veröffentlichungsdatum ist allerdings weiterhin ungewiss. Die Jahresabschlüsse für 2014/2015 sowie für 2015/2016 müssen ebenfalls neu erstellt werden. Steinhoff ist seit Dezember 2015 an der Börse in Frankfurt gelistet.