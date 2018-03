Assmann Büromöbel hat Umsatz erneut gesteigert

Der Umsatz des Büromöbelherstellers Assmann hat im Geschäftsjahr 2017 um 6,0 % auf 114 Mio € zugelegt. Das war der achte Anstieg in Folge. Einen Rückgang hatte das Unternehmen zuletzt für das Jahr 2009 ausgewiesen. Damals war der Umsatz um 17,2 % auf 57,1 Mio € gesunken, hatte sich seither aber wieder kontinuierlich erhöht.



Im vergangenen Jahr hat Assmann 6 Mio € in eine neue halbautomatische Korpusmöbelinie investiert, deren Inbetriebnahme für April geplant ist. Für das laufende Jahr sind Investitionen von rund 9,7 Mio € vorgesehen, die unter anderem in den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes fließen sollen.



2017 hat das Unternehmen am Hauptsitz in Melle 2.500 Möbelteile pro Tag produziert und ausgeliefert. Die Exportquote lag in den vergangenen Jahren konstant bei knapp 10 %. Insgesamt ist Assmann in 30 europäischen Ländern aktiv. Der größte ausländische Absatzmarkt ist Großbritannien. Deutlich steigende Absatzzahlen werden im laufenden Jahr für Russland erwartet.