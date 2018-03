Ardex hat sich an australischer DTA Group beteiligt

Der Bauchemiespezialist Ardex hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem australischen Werkzeughersteller DTA International Group mit Sitz in Patterson Lakes/Victoria erworben. Damit erweitert Ardex sein Produktportfolio um Werkzeuge und Maschinen für den Wand- und Bodenbereich.



In Australien ist DTA mit insgesamt sieben Standorten vertreten. Außerdem betreibt das Unternehmen eigene Niederlassungen in Livermore/Kalifornien, Auckland/Neuseeland und Shanghai/China. Personelle Veränderungen sind im Rahmen der Übernahme nicht vorgesehen.



Ardex ist zurzeit in mehr als 50 Ländern aktiv und produziert unter anderem Bodenbelagsklebstoffe, Fliesenkleber, Wandspachtelmasse und Estriche. Gruppenweit werden rund 2.700 Mitarbeiter beschäftigt. Der Gruppenumsatz 2017 lag bei rund 720 Mio €.