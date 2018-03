Arauco hat Holzwerkstoffabsatz 2017 gesteigert

Der chilenische Holz- und Zellstoffkonzern Arauco konnte seinen Holzwerkstoffabsatz im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitrum um 7,4 % auf 1,216 Mio m³ steigern. Die zwischen Juli und September abgesetzten 1,261 Mio m³ wurden dagegen verfehlt. Das Minus von 3,6 % im Vergleich zum Vorquartal hat Arauco vor allem mit dem weiter gestiegenen Wettbewerbsdruck auf den nordamerikanischen MDF- und Spanplattenmärkten begründet. Auch in Brasilien wurden im vierten Quartal weniger MDF abgesetzt. In Chile ist der Absatz von importierten OSB, die von dem Joint Venture Sonae Arauco produziert wurden, zurückgegangen. Im restlichen Lateinamerika hat Arauco bei Rohplatten einen Absatz auf dem Niveau des Vorquartals verzeichnet. Bei beschichteten Platten konnte das Unternehmen dagegen vor allem in Chile und Peru Absatzsteigerungen erreichen. Die Holzwerkstoffpreise haben sich nach Angaben von Arauco stabil entwickelt, lediglich bei OSB konnte der Absatzrückgang in Chile über bessere Durchschnittspreise kompensiert werden.



In den Produktsegmenten Sperrholz (-4,3 % auf 134.000 m³) und vor allem Schnittholz (-10,9 % auf 586.000 m³), die ebenfalls dem Arauco-Geschäftsbereich „Wood Products“ zugeordnet werden, haben die Absatzmengen gegenüber dem Vorjahresquartal jeweils nachgegeben. Der Geschäftsbereichs-Umsatz, in dem auch Energieumsätze enthalten sind, konnte dennoch um 2,5 % auf 645,5 Mio US$ erhöht werden.



Im Gesamtjahr ist der Holzwerkstoffabsatz von Arauco um 2,4 % auf 4,869 Mio m³ gestiegen. Wie im vierten Quartal haben sich die Absatzzahlen bei Sperrholz (-0,9 % auf 565.000 m³) und Schnittholz (-5,6 % auf 2,392 Mio m³) gegenläufig entwickelt. Der Geschäftsbereichs-Umsatz hat 2017 um 5,2 % auf 2,625 Mrd US$ zugelegt.