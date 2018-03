Anstieg der HPE-Holzpreisindices setzt sich fort

Mit 174,2 Punkten ist der durch den Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn erhobene Holzpreisindex „Massivholz für Holzpaletten“ im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorquartal um 4,4 % gestiegen; gegenüber dem Vorjahresquartal ergibt sich ein Anstieg um 13,3 %. Auch der Index „Massivholz für Holzpackmittel“ setzte seinen Aufwärtstrend der vorangegangenen Quartale weiter fort und legt gegenüber dem vierten Quartal um 1,8 % auf 149,3 Punkte zu; der bisherige Rekordwert aus dem ersten Quartal 2014 von 149,4 Punkte wurde damit fast wieder erreicht.



Auch die Indices für die in der Verpackungsbranche verwendeten Holzwerkstoffsortimente sind zu Jahresbeginn weiter gestiegen. Der Index „Sperrholz für Verpackungen“ stieg das fünfte Quartal in Folge und erreichte mit Steigerungsraten gegenüber dem Vor- bzw. dem Vorjahresquartal von +5,4 % bzw. +18,0 % auf 130,7 Punkte einen neuen Rekordstand. Mit 88,6 Punkten hat zwar auch der Index für „OSB für Verpackungen“ zum Vor- bzw. Vorjahresquartal um 5,5 % bzw. 21,1 % zugelegt. Von dem bisherigen Höchstwert aus dem dritten Quartal 2009 in Höhe von 109,2 Punkten bleibt der aktuelle Wert allerdings noch relativ weit entfernt.