Amorim hat Digitaldruckanlage in Betrieb genommen

Der portugiesische Korkkonzern Amorim hat im Verlauf des ersten Quartals eine neue Digitaldruckanlage in seinem Fußbodenwerk Sao Paio de Oleiros in Betrieb genommen. Die im Frühjahr 2017 bekannt gegebene Investition wurde somit planmäßig umgesetzt.



Parallel zu der Anschaffung der neuen Digitaldruckanlage hatte Amorim auch den Aufbau einer zusätzlichen Pressenlinie an dem Standort angekündigt. Die neue Presse, auf der spezielle Kork-Komposit-Mittellagen produziert werden sollen, wurde ebenfalls bereits installiert und befindet sich zurzeit in der Testphase. Die reguläre Inbetriebnahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen. Mit insgesamt rund 12 Mio € hat sich das Investitionsvolumen gegenüber der ursprünglichen geplanten 11 Mio € leicht erhöht.



Mit den beiden neuen Anlagen reagiert Amorim auf die steigende Nachfrage nach neuen Produkten wie zum Beispiel dem wasserresistenten Fußbodenbelag „Hydrocork“. Durch die neue Pressenlinie wird sich die Jahreskapazität in diesem Bereich von bislang 1,2 Mio m² auf 4 Mio m² erhöhen. Die neue Digitaldrucktechnik kommt unter anderem bei der neuen Kollektion „Wicanders wood Essence“ zum Einsatz, bei der Holzdekore direkt auf die Korkoberfläche gedruckt werden.