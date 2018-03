Amorim: Floor & Wall-Umsatz ist um 3,8 % gestiegen

Der portugiesische Korkkonzern Amorim hat 2017 in seiner Business Unit „Floor & Wall Coverings" einn Umsatzsteigerung um 3,8 % auf 121,5 Mio € erzielt. Die einzelnen Quartale haben sich dabei recht unterschiedlich entwickelt. Nach einer deutlichen Steigerung um 9,2 % im ersten Quartal folgte ein Rückgang um 4,8 % im zweiten Quartal. Das dritte Quartal hat in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen. Für das vierte Quartal ergibt sich wiederum ein deutlicher Anstieg um 11,4 %.



Für das Umsatzwachstum macht das Unternehmen in erster Linie die gute Nachfrageentwicklung bei den neueren Produktlinien verantwortlich. So hat zum Beispiel der wasserresistente Fußbodenbelag „Hydrocork" im Jahr 2017 um rund 27 % auf 19,5 Mio € zugelegt. Bei dem Kork-Vinylboden „Authentica" hat sich der Umsatz mit 7,0 Mio € sogar verdreifacht. In geografischer Sicht konnte Amorim vor allem in Skandinavien und Deutschland deutlich wachsen. Dagegen hat sich der Umsatz in Nordamerika um 11 % verringert, wobei hierfür vor allem der Ende 2016 vollzogene Verkauf der Beteiligung an dem US-amerikanischen Bodenbelagshersteller US Floors verantwortlich gemacht wird.



Die Ertragslage im Bereich Floor & Wall Coverings hat sich trotz des Umsatzanstiegs verschlechtert. Nachdem das EBITDA bereits in den ersten drei Quartalen niedriger als in den jeweiligen Vorjahreszeiträumen ausgefallen ist, kam es auch im vierten Quartal zu einem erneuten Rückgang. Im Gesamtjahr hat sich das bereinigte EBITDA damit um 35 % auf 8,3 Mio € verringert; die EBITDA-Marge hat auf 6,8 % nachgegeben.