AMK-Mitgliederzahl hat sich leicht auf 143 erhöht

Bis zu der am Dienstag in Mannheim durchgeführten Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) hat sich die Zahl der Mitgliedsunternehmen gegenüber Vorjahr auf 143 leicht erhöht. Während in den Jahren seit 2009 die AMK-Mitgliederzahlen sowohl in Bezug auf das Jahresende als auch auf den Termin der jeweils Mitte März abgehaltenen Mitgliederversammlung kontinuierlich gestiegen sind, ist die Zahl der Mitglieder zum 31. Dezember 2017 mit 132 erstmals gesunken. Der Rückgang um fünf Unternehmen konnte allerdings durch die Zugänge in den ersten Wochen des laufenden Jahres bereits bis zur Mitgliederversammlung wieder ausgeglichen werden.



2017 sind der AMK acht Unternehmen neu beigetreten und 13 ausgeschieden. Dabei sind acht Abgänge auf Insolvenzen zurückzuführen. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 sind bereits elf Unternehmen der AMK beigetreten. Damit wurden laut AMK seit der letzten Mitgliederversammlung insgesamt vierzehn Unternehmen neu aufgenommen, die der Branchenorganisation zum Teil bereits in der Vergangenheit angehört hatten. Aus der Küchenbranche sind mit der Neue Alno GmbH und der BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH die Nachfolgegesellschaften von zwei der insolvenzbedingt ausgeschiedenen Küchenhersteller wieder hinzugekommen. Der Hausgeräte- und Zubehörbereich konnte um die coolGiants AG, die Elica GmbH und die Haier Deutschland GmbH erweitert werden.