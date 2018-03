ALNOactive-Serienproduktion soll noch im März anlaufen

Die Neue Alno GmbH will die Serienproduktion der auf das mittlere Preissegment ausgerichteten Produktreihe „ALNOactive“ noch im Verlauf des aktuellen Monats starten. Die Lieferzeit der Küchen wird mit drei Wochen angegeben. Konstruktionstechnisch basiert die neue Produktreihe auf der herkömmlichen Alno-Plattform. Als Frontmaterialien werden Melamin, Schichtstoff und Lacklaminat angeboten.



Bereits Ende Februar war die Produktion der Neuen Alno GmbH in Pfullendorf planmäßig wieder angelaufen. Die ersten Küchen wurden Anfang März im Rahmen eines internationalen Projektauftrags an Kunden in der Türkei und Taiwan ausgeliefert.