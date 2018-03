Akzo verkauft Specialty Chemicals an Carlyle und GIC

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel wird seinen Geschäftsbereich „Specialty Chemicals" an ein Konsortium bestehend aus der US-amerikanischen Investmentgesellschaft The Carlyle Group und der Government of Singapore Investment Corporation (GIC) verkaufen. Die Transaktion, in der die Spezialchemikaliensparte mit insgesamt 10,1 Mrd € bewertet wird, soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Sie unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen. Während die Akzo-Aktionäre der Abspaltung auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte November bereits zugestimmt haben, stehen Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung noch bevor.



Aus der nun vereinbarten Transaktion erwartet Akzo Nobel eine Barzahlung in Höhe von 8,9 Mrd €. Nach Abzug weiterer Kosten, die im Verlauf der Abspaltung entstanden sind, geht der Konzern von Nettoerlösen in Höhe von rund 7,5 Mrd € aus. Diese sollen zu einem überwiegenden Teil an die Aktionäre ausgeschüttet werden.