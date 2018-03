Agravis erzielt Steigerungen bei Umsatz und EBIT

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Agravis Raiffeisen AG einen Konzernumsatz in Höhe von 6,400 Mrd €, knapp 4 % mehr als im Jahr zuvor. Laut dem am 22. März veröffentlichten Jahresbericht konnte das EBIT mit rund 74 Mio € gegenüber dem Vorjahr um gut 7 % verbessert werden, während das Ergebnis vor Steuern deutlich von 41,6 Mio auf jetzt 25,3 Mio € gesunken ist.



In den Geschäftsfeldern „Bauservice“ und „Märkte“ stieg der Umsatz um jeweils 5 % auf 104 Mio € bzw. auf 168 Mio €. Der Bereich Bauservice wurde zum 1. Oktober neu geordnet. So bildet der Projektbau eine Einheit mit Immobilienmanagement, die Baustoffhandlungen wurden als Category dem Geschäftsfeld Märkte zugeordnet. Im Bereich „Energie“ konnte eine Umsatzsteigerung von 14 % auf 1,183 Mrd € erreicht werden Dabei konnte der Teilbereich Pellethandel, der über die Raiffeisen Bio-Brennstoffe GmbH unter der Leitung von Oliver Korting geführt wird, eine nicht näher bezifferte Steigerung des Mengenabsatzes erreichen.



Mit der im vergangenen Jahr verfolgten Expansionsstrategie ging auch die Investitionstätigkeit der AG mit letztlich 87 Mio € deutlich über das ursprünglich geplante Investitionsvolumen von 63 Mio € hinaus. Darunter war im Vorjahr auch die Übernahme von insgesamt 14 Raiffeisen-Märkten und des Großhandelsgeschäfts im Bereich Märkte der RWZ Rhein-Main eG, Köln, zum 1. Juli 2017. Für das laufende Jahr plant Agravis Investitionsmaßnahmen im Wert von 59 Mio €.