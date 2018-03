Absatz von Eucatex ist in Brasilien zweistellig gestiegen

Der Geschäftsbereichs „Wood“ des brasilianischen Holzwerkstoff- und Laminatbodenhersteller Eucatex hat 2017 seinen Inlandsabsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,3 % gesteigert. Nach einem Anstieg um 5,9 % zu Jahresbeginn konnten anschließend jeweils zweistellige Zuwachsraten erreicht werden. Im zweiten Quartal gab es ein Plus von 13,1 %, dieser Wert wurde im dritten (+12,9 %) und vierten (+12,7 %) Quartal jeweils nur geringfügig unterschritten.



Die Exporte des Geschäftsbereichs haben sich im Jahresverlauf dagegen uneinheitlich entwickelt. Anfang des Jahres haben sie zunächst deutlich um 13,5 % nachgegeben, in den zwei folgenden Quartalen konnte jeweils ein Anstieg von 5,8 % erreicht werden. Im Zeitraum Oktober bis Dezember wurde der Vorjahreswert dann jedoch wieder um 2,5 % verfehlt.



Der Gesamtabsatz des Geschäftsbereichs hat 2017 um 8,8 % zugelegt. Der Umsatz ist bei einem Plus von 6,3 % auf 872,5 Mio Real etwas weniger stark gestiegen. Nach Angaben von Eucatex konnte der Umsatz im vierten Quartal vor allem aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung im Inland deutlich um 15,4 % auf 228,3 Mio Real gesteigert werden. In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden dagegen jeweils Zuwächse im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht.