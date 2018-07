Weitere Annahmefrist für Westag & Getalit-Aktien läuft

Für das am 11. Juni von Broadview Industries unterbreitete Übernahmeangebot an die Aktionäre der Westag & Getalit AG hat am 13. Juli die weitere Annahmefrist begonnen. Die Westag & Getalit-Aktionäre können noch bis zum 26. Juli ihre Aktien anbieten. Innerhalb der ersten, vom 11. Juni bis 9. Juli laufenden Annahmefrist war das Angebot für 98.871 Stammaktien und für 396.913 Vorzugsaktien angenommen worden. Dies entspricht zusammen einem Anteil von 8,67 % des Grundkapitals und 3,46 % der Stimmrechte.



Zusammen mit der am 23. Mai zwischen Broadview Industries und dem bisherigen Westag & Getalit-Hauptaktionär Gethalia Foundation vereinbarten Übertragung der von Gethalia gehaltenen 2.159.322 Stammaktien (37,75 % des Grundkapitals und 75,50 % der Stimmrechte) hat Broadview Industries damit inzwischen Zugriff auf 46,42 % des Grundkapitals und 78,96 % der Stimmrechte.