UPM-Kymmene richtet Speditionstag in Augsburg aus

Die mitteleuropäische Holzbeschaffungsorganisation UPM Central Europe Wood Sourcing (UPM CEWS) des finnischen Konzerns UPM-Kymmene richtet in Augsburg am 6. Oktober einen Speditionstag aus. Veranstaltungsort ist das ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Augsburg, auf dem neben einer Hausmesse auch Informationsveranstaltungen für Fahrer und Betreiber von Rundholz- und Hackschnitzel-LKW sowie Transporteure von Altpapier und Zellstoff angeboten werden. Themen werden dabei Arbeits-, Fahrer- und Ladungssicherheit, Arbeitsgesundheit, die Motivation, Bindung und Rekrutierung von LKW-Fahrern, Verbesserung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie die Durchführung von rechtskonformen Transporten (Compliance) sein.



Auf der Hausmesse stellen Hersteller von LKW und Trailern aus. Mit Palfinger und Loglift/Hiab sind auch zwei führende Produzenten von Ladekranen vertreten. Aus den Bereichen Logistiksoftware und Navigation haben unter anderem WASP, Trimble und Logiball sowie die Frachtenbörse TimoCom ihr Kommen zugesagt.

UPM CEWS erwartet am 6. Oktober rund 350 Geschäftsführer und Fahrer von Speditionen in Augsburg. Die Holzbeschaffungsorganisation will dabei auch Unternehmen ansprechen, die bislang nicht Vertragspartner sind. Für den Transport von jährlich etwa 3 Mio m³ Holz sowie Altpapier und Zellstoff arbeitet UPM CEWS mit rund 200 Speditionen sowie Einbahnverkehrsunternehmen zusammen.