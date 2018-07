Titan-Konzern hat 89 % mehr Rundholz vermarktet

Die Forstunternehmen des nordrussischen Titan-Konzerns haben im zweiten Quartal 510.500 m³ Rundholz (+89 %) an die drei Sägewerke der Sägewerk 25-Gruppe sowie an den Zellstoff- und Papierhersteller Arkhangelsk PPM (APPM) abgesetzt. Im ersten Quartal hatten sich die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 38 % auf 1,153 Mio m³ erhöht. Bezogen auf die ersten sechs Monate lag der Rundholzabsatz aus laufendem Einschlag sowie aus im vergangenen Jahr angelegten Waldlagern mit 1,663 Mio m³ um 50 % über dem Vorjahreswert. Die Vermarktungsmengen sind vor allem in Zusammenhang mit dem seit Anfang April im Zweischichtbetrieb produzierenden Sägewerk LDK 3 gestiegen. Nach einer grundlegenden Modernisierung ist die Produktion in dem Sägewerk seit August 2017 schrittweise hochgefahren worden.



Der Rundholzeinschlag lag im zweiten Quartal nach Unternehmensangaben mit 520.700 m³ um 21 % über Vorjahr. Im ersten Quartal war eine Zunahme um 11 % auf knapp 800.000 m³ erreicht worden. Damit hat der Einschlag in den ersten sechs Monaten um 14 % auf 1,316 Mio m³ zugelegt.