Steinhoff verkauft Impuls und Puris an Investorengruppe

Der Steinhoff-Konzern verkauft die beiden in Brilon ansässigen Tochtergesellschaften Impuls Küchen und Puris Bad an eine Investorengemeinschaft. Diese setzt sich aus dem bisherigen Geschäftsführer der beiden Unternehmen, Georg Billert, und einem von Gesellschaftern von Schüller Küchen getragenen Unternehmen namens Brimax zusammen.



Der Geschäftsbetrieb und die zugehörigen Assets sollen rückwirkend zum 1. April übertragen werden. Der Erwerb steht noch unter Vorbehalt der kartellbehördlichen Genehmigung. Billert wird die beiden Unternehmen in Zukunft als geschäftsführender Gesellschafter leiten.