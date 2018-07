Steinhoff: Lock up-Vereinbarung ist in Kraft getreten

Die Lock up-Vereinbarung der österreichischen Gesellschaften Steinhoff Europe und Steinhoff Finance Holding sowie der Stripes US Holding mit deren Gläubigern ist heute in Kraft getreten. Wie aus einer Steinhoff-Mitteilung hervorgeht, hat der Konzern eine positive Fortbestehensprognose gemäß österreichischem Recht erstellt und damit die letzte noch offene Voraussetzung zum Inkrafttreten der Vereinbarung erfüllt. Entsprechend der Übereinkunft wird nun innerhalb der kommenden drei Monate die Restrukturierung des Konzerns eingeleitet und drei Jahre lang andauern.



Darüber hinaus hat Steinhoff auch die Zustimmung einer erforderlichen Mehrheit der Gläubiger für eine zweite Lock up-Vereinbarung im Zusammenhang mit der Restrukturierung der in den Niederlanden ansässigen Hemisphere International Properties erhalten. Die Gesellschaft ist Eigentümerin der Steinhoff-Konzernimmobilien. Die mit den Gläubigervertretern erarbeiteten Bedingungen der Übereinkunft waren den Gläubigern in den vergangenen Tagen mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt worden. Sie umfassen die Refinanzierung der über die Hemisphere International Properties laufenden revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 750 Mio € mittels eines besicherten langfristigen Darlehens.