Steinhoff: Hemisphere-Vereinbarung tritt in Kraft

Die zweite Lock up-Vereinbarung der Steinhoff International Holdings im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Konzerngesellschaft Hemisphere International Properties ist heute in Kraft getreten. Das geht aus einer Mitteilung des Steinhoff-Konzerns hervor. Die nötige Zustimmung zur Lock up-Vereinbarung hatte Steinhoff im Vorfeld von Gläubigern erhalten, die zusammen rund 90 % der Forderungen gegenüber Hemisphere repräsentieren. Die Übereinkunft sieht im Wesentlichen eine Stillhalteperiode vor, um die Restrukturierung der Steinhoff-Gesellschaft zu erleichtern. Die Restrukturierung soll am 3. August beginnen. Im Wesentlichen soll dabei die über Hemisphere laufende revolvierende Kreditlinie in Höhe von 750 Mio € mittels eines besicherten langfristigen Darlehens refinanziert werden. Das neue Darlehen wird in drei Jahren zur Rückzahlung fällig.



Am 20. Juli war bereits die Lock up-Vereinbarung der Konzerngesellschaften Steinhoff Europe, Steinhoff Finance Holding und der Stripes US Holding mit deren Gläubigern in Kraft getreten. Die Restrukturierung dieser drei Tochtergesellschaften soll nun innerhalb von drei Monaten eingeleitet werden.