Schüco: Umsatzwachstum hat sich 2017 beschleunigt

Der Fenster-, Türen- und Fassadensystemhersteller Schüco konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um rund 8 % auf 1,575 Mrd € ausweiten. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Plus von 2,1 % ausgewiesen worden war, hat sich das Wachstum damit deutlich beschleunigt. Wie aus dem am 20. Juli veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht, haben beide Geschäftsbereiche zu dieser Entwicklung beigetragen.



Im Geschäftsbereich „Metallbau" wurde mit rund 1,320 Mrd € ein Plus von 6,9 % erzielt. Davon entfielen 490 Mio € auf den deutschen Markt, der somit um 5,1 % zugelegt hat. Überproportionale Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich gab es in den Niederlanden, in Italien, in Skandinavien, im Baltikum, in Tschechien sowie in Polen, Russland und China. Der Geschäftsbereich „Kunststoff“ hat mit einem Umsatz von rund 260 Mio € den Vorjahreswert um 13,3 % übertroffen. Hauptwachstumsmärkte waren neben Deutschland mit +8,5 % unter anderem auch die Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, Polen und Russland.



Im Rahmen des Mitte 2016 angekündigten Maßnahmenpakets für den Stammsitz Bielefeld, für das insgesamt 95 Mio € bereit gestellt werden sollen, wurde inzwischen das neue Lager- und Logistikzentrum für Beschläge und Zubehör fertig gestellt. Derzeit laufen die Bauarbeiten für das neue Parkhaus, das im vergangenen Jahr neu in den Investitionsplan aufgenommen worden war. Der geplante Anbau an das Verwaltungsgebäude soll im Sommer starten. Auf dem Erweiterungsgelände wurden zu diesem Zweck bereits zwei alte Bürogebäude abgerissen. Das Investitionsprojekt umfasst unter anderem auch noch den Bau eines neuen Besucherzentrums und einer Bauakustikhalle sowie weitere Umbauarbeiten. Die Maßnahmen sollen bis 2022 abgeschlossen werden.