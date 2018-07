Sachsen: Umweltministerium lehnt FSC-Zertifizierung ab

Das sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat eine Zertfizierung des sächsischen Staatswaldes gemäß der Standards des Forest Stewardship Council (FSC) abgelehnt. Dies geht aus einem Schreiben des zuständigen Staatssekretärs Dr. Frank Pfeil an den Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss des sächsischen Landtags hervor. Zuvor hatte die Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen die Regierung aufgefordert, den sächsischen Staatswald und damit verbunden den Staatsbetrieb Sachsenforst nach den Richtlinien des FSC zertifizieren zu lassen.



In dem Antwortschreiben weist das Ministerium darauf hin, dass die bestehende Zertifizierung des Staatswalds gemäß dem Programme for the Endorsement of Forest Certication Scheme (PEFC) ausreichend sei. Darüber hinaus werden in dem Ministerium die zusätzlichen Kosten einer FSC-Zeritifizierung befürchtet, die höhere Zuschüsse für den Sachsenforst nach sich ziehen könnten. In dem Antwortschreiben wird dabei auf Berechnungen in Thüringen verwiesen.