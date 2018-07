SAB hat mehrere Projekte zum Abschluss gebracht

Das Maschinenbauunternehmen SAB Sägewerksanlagen konnte im ersten Halbjahr mehrere Projekte in deutschen und internationalen Sägewerken zum Abschluss bringen. So wurden bereits zu Jahresbeginn zwei Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen, mit denen SAB von der Vente-Holz in Finnentrop-Lenhausen und Johann Kirchhoff (Joki-Holz, Finnentrop) 2017 beauftragt worden war. Bei dem auf einen Jahreseinschnitt von rund 100.000 fm Fichte ausgelegten Sägewerk und Leimholzhersteller Vente-Holz hat SAB im Rahmen einer Ersatzinvestition eine neue Spanerlinie installiert. Bei dem mit einer Einschnittkapazität von rund 150.000 fm/Jahr ebenfalls auf Fichte ausgelegten Sägewerk von Joki-Holz wurde die 1985 installierte Spanerlinie von Linck Sägewerkstechnik durch einen automatischen Einzugstransporteur von SAB modernisiert.



Das umfangreichste Projekt des ersten Halbjahres war für SAB aber die Lieferung und Montage eine Rundholzsortieranlage sowie einer Spaner-Kreissägen-Kombination für das Sägewerk der chinesischen Shangdon Jinli Imp. & Exp. in Shandong. Der schwerpunktmäßig in der Herstellung von Holzwerkstoffen tätige Konzern wird mit den neuen Sägewerksanlagen jährlich bis zu 80.000 fm Nadelrundholz, darunter besonders aus Neuseeland importierte Pinus radiata, verarbeiten.



Noch keine detaillierten Informationen gibt es von SAB zu einem in einem mittelständischen Sägewerk in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr installierten „Rundholzbearbeitungszentrum“. Die neu entwickelte Einschnitttechnologie, die nach Angaben von SAB in dieser Form einmalig ist, ermöglicht den Einschnitt von Nadel- und Laubrundholz bis zu 1 m Durchmesser. In dem auf einen Einschnitt von rund 40.000-50.000 fm ausgelegten Sägewerk wird die neue Anlage von einer Person bedient. Zielgruppe für das auf Einschnitttechnologien großer, industrieller Anlagen basierende Rundholzbearbeitungszentrum sind klein- und mittelständische Nadel- und Laubholzsägewerke.